Первичка Киева в марте подорожала на 20%

Об этом сообщил в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего подорожали квартиры эконом-класса - на 26,78%, до 16 861 грн/кв. м. Стоимость квартир бизнес-класса в новостройках Киева выросла на 20,06% - до 29 105 грн/кв. м. Меньше всего в марте подорожало жилье премиум-класса – на 14,36%, до 45 126 грн/кв. м.

Аналитики также отметили, что в прошлом месяце к продаже предлагались квартиры 69 операторами в 131 объекте. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 56%. Новостройки бизнес-класса составили 29% от общего количества, премиум-класса – 15%.

При этом предложение квартир на рынке новостроек Киева в марте по сравнению с февралем в общей площади и денежном выражении выросло на 0,3% и 20,41% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 22,73% по сравнению с январем – до 21 202 грн/кв. м.

По данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», за 2014 год стоимость квартир на «первичке» столицы выросла на 23,6% из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего.