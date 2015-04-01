После резкого подорожания в феврале вторичка Киева подешевела почти на четверть

Средняя стоимость предложения квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в марте 2015 года по сравнению с февралем из-за укрепления национальной валюты снизилась на 23,7%, до 39 540 грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,3% - до 1 687 долл./кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков, относительно марта 2014 года средняя цена за 1 кв. м в гривне увеличилась на 93,3%, а в долларах - снизилась на 12%. Согласно отчету, в прошедшем месяце 4-комнатные квартиры подешевели на 21,9%, до 41 728 грн/кв. м, 3-комнатные - на 23,8%, до 39 798 грн/кв. м, 2-комнатные - на 23,6%, до 40 468 грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 1-комнатных квартир в столице снизилась на 24,2% - до 37 527 грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в марте увеличилось на 2,1% относительно февраля и составило 18,4 тыс. квартир. Объем предложения в общей площади увеличился на 2,4%, а в денежном выражении уменьшился на 21,6%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 27%, 2-комнатные – 33%, 3-комнатные – 34% и 4-комнатные – 6%.

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Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость предложения квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в феврале 2015 года по сравнению с январем выросла на 86,6%, до 51 799 грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения снизилась на 1,6%, до 1 727 долл./кв. м.

В 2014 году, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости квартир, гривневые цены на «вторичку» в столице выросли на 76%. Средняя стоимость жилья в долларах в Киеве за прошлый год снизилась на 10,7%.