Крупнейший владелец торговой недвижимости в США отказался от покупки конкурента

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg. "Улучшенное и окончательное" предложение Simon Property Group было в очередной раз отвергнуто топ-менеджментом Macerich.

Обе компании — крупнейшие владельцы торговых центров в США.Simon Property Group владеет или имеет долю в 228 объектах на 17,5 млн кв. м в Северной Америке, Азии и Европе. У компании большой опыт слияний и поглощений. По ее данным, за последний 21 год она провела сделки на $40 млрд. Чистая прибыль компании по итогам 2014 г. — $1,6 млрд. Капитализация — $57 млрд. Macerich принадлежит около 60 торговых комплексов в США, их общая площадь — 5 млн кв. м. Чистая прибыль компании — $1,5 млрд за 2014 г.

Первое предложение о покупке Simon Property Group отправила конкурентам в марте, сообщалось в материалах потенциального покупателя. Тогда же в Macerich официально подтвердили, что изучают возможности сделки. Акционерам Macerich потенциальный покупатель обещал как деньги, так и свои акции в пропорции 50% на 50%. Исходя из объявленной цены, общая сумма сделки могла составить около $22,4 млрд (включая долг на $6,4 млрд). Также сообщалось, что Simon Property Group предварительно договорилась перепродать часть активов Macerich компании General Growth Properties (второй по величине владелец торговых центров в США). Однако сделка не состоялась: совет директоров Macerich счел данную сумму заниженной и не отражающей реальную стоимость фирмы.

Затем Simon Property Group повысили свою оценку Macerich с $91 до $95,5 за акцию. Таким образом, потенциальная сумма сделки выросла до $23,2 млрд, включая $6,4 млрд долга. Однако и это предложение было отвергнуто Macerich.

Simon Property Group не в первый раз пытается нарастить портфель коммерческой недвижимости за счет покупки конкурента. В 2009 г. компания планировала купить второго по величине оператора торговых комплексов General Growth, который подал заявку на признание его банкротом. General Growth завершил процедуру банкротства в 2010 г., получив финансирование от группы инвесторов, включающей Brookfield Asset Management и Pershing Square.