Украина и Германия подписали меморандум о 500 миллионах евро на восстановление Донбасса

Германия предоставит Украине нецелевой кредит в 500 млн евро на восстановление востока страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, церемония подписания меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством ФРГ о нецелевой финансовом кредите и рамочном соглашении между правительством Украины и кредитным учреждением KfW о предоставлении индивидуальных кредитов общим объемом до 500 млн евро состоялась сегодня в Берлине.

Вице-премьер-министр Зубко и государственный секретарь Министерства экономики и энергетики Германии Матиас Махниг подписали соответствующие документы во время 8-го заседания украинского-немецкой Группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству.

Зубко подчеркнул, что подписание документов стало успешным итогом переговоров, начатых в августе 2014 года президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, украинское правительство готово включиться в реализацию проектов для нецелевого финансового кредита.

Читайте такжеЕвропейский Совет окончательно утвердил предоставление Украине 1,8 миллиарда евроЗубко подчеркнул, что средства будут направлены на восстановление и модернизацию восточной части Украины, в том числе строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры любой формы собственности в сферах транспорта, энергетики теплоснабжения, энергоэффективности, водоснабжения, водоотвода, социальной инфраструктуры, восстановления и строительства жилья.

Индивидуальные займы будут использоваться для финансирования проектов в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областях Украины, есть где большое количество официально зарегистрированных вынужденно перемещенных лиц.

Дополнительно финансовые ресурсы могут быть выделены банком KfW в июне 2015 года. Срок погашения кредита - до 15 лет, льготный период составит 5 лет.