Частные дома в пригороде Киева подорожали почти на 50%

Средняя стоимость частных жилых домов в пригороде Киева в январе-марте 2015 года в гривне выросла на 48,3% - до 25 091 грн./кв. м, снижение цен в долларах составило 0,5% - до 1 068 долл./кв. м.

Об этом в своем отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, за год средняя цена домов повысилась на 114,5%, а в долларах снизилась на 2,6%.

По данным экспертов, количество выставленных на продажу частных домов под Киевом в I квартале снизилось на 17% - до 4,38 тыс. При этом объем предложения домов в общей площади уменьшился на 11,5%, а в денежном выражении увеличился на 30,2%.

В структуре предложения доля частных домов площадью до 100 кв. м в I квартале составляла 10%, площадью 100-250 кв. м – 37%, 250-500 кв. м – 40%, а площадью от 500 кв. м – 13%.

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Как сообщал УНИАН, по данным ИАП «Столичная недвижимость», в 2014 году средняя стоимость предложения частных домов в пригороде Киева увеличилась на 81,6% - до 16 918 грн/кв. м, а в долларах уменьшилась на 7,9% - до 1 073 долл./кв. м.