Яценюк: Коммунальные тарифы будут меняться

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «1+1» .

«Тарифы будут иметь тенденцию к изменению, и об этом заявит Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг, - сказал Яценюк. - И это так же учитывается в программу субсидий».

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Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине повышаются тарифы на газ для всех категорий потребителей, на воду и отопление для населения. Вместе с тем, новая программа предоставления субсидий рассчитана на увеличение количества семей для получения пособия - до 3 млн семей.