Яценюк: Коммунальные тарифы будут меняться
21:35, 05 апреля 2015Недвижимость
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Коммунальные тарифы для населения и других потребителей будут меняться, но это изменение учтено в программе предоставления субсидий.
Яценюк обещает изменения в тарифах на коммуналку / УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «1+1» .
«Тарифы будут иметь тенденцию к изменению, и об этом заявит Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг, - сказал Яценюк. - И это так же учитывается в программу субсидий».
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Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине повышаются тарифы на газ для всех категорий потребителей, на воду и отопление для населения. Вместе с тем, новая программа предоставления субсидий рассчитана на увеличение количества семей для получения пособия - до 3 млн семей.
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