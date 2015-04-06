Российский олигарх Дерипаска может реструктуризировать свои миллиардные "олимпийские" долги

ВЭБ решил консолидировать задолженность «Рогсибала» по олимпийским объектам (по гостинице и порту), сообщил глава банка Владимир Дмитриев на прошлой неделе. После этого комп​ания сможет начать реструктуризацию.

РБК узнал некоторые детали планируемой сделки.

«Рогсибал» входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски, к Олимпиаде компания построила порт «Имеретинский» и Олимпийскую деревню. Строительство деревни стоило 24,2 млрд руб., 15,5 млрд руб. из которых — кредит ВЭБа. «Имеретинский» стоил 6 млрд руб., кредит ВЭБа составил 3,7 млрд руб. (и у ВЭБа уже есть судебное решение о взыскании по этому кредиту 5 млрд руб., с учетом процентов).​

ВЭБ предложил конвертировать ранее предоставленные займы (на сумму около 20 млрд руб.) в капитал «Рогсибала», рассказал РБК источник, близкий к госкорпорации. По его словам, обсуждается схема, при которой задолженность трех компаний: ООО «Порт «Имеретинский», ООО «Имеретинская стивидорная компания» и самого РогСибАла, — конвертируется в векселя, которые затем могут быть внесены в капитал самого «Рогсибала».

Предполагается, что с учетом основной суммы долга и накопленных процентов средства, которые будут внесены в имущество «Рогсибала», составят около 20% от общей суммы «олимпийского» долга, уточнил собеседник. Все необходимые юридические процедуры могут быть завершены в августе этого года, после чего будет разрешена реструктуризация долга, обе компании будут присоединены к «Рогсибалу» и перестанут существовать как юридические лица.

Читайте такжеРФ не договаривается с Украиной о реструктуризации долга и ожидает возврата $3 миллиардов к концу года«В качестве реструктуризации ВЭБ предложил конвертацию в капитал «Рогсибала» части ранее предоставленных займов (более 6 млрд руб.), выданных ООО «Порт «Имеретинский», ООО «Имеретинская стивидорная компания» и самого «Рогсибала», — подтвердил источник, знакомый с ходом переговоров заемщика и ВЭБа.

После внесения векселей в капитал «Росгибала» компания будет единственным заемщиком ВЭБа, а госкорпорация оформит новые права требования по олимпийским кредитам структурам Олега Дерипаски. Будет ли «Росгибал» проводить допэмисию, а также ​срок и другие условия погашения векселей источники РБК не уточнили.

Официальный представитель ВЭБа отказался от комментариев. Представитель «Базэла» ограничился заявлением о том, «что ведутся переговоры».