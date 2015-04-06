В Раде предлагают отсрочить повышение тарифов на услуги ЖКХ

Об этом во время заседания согласительного совета заявил сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Валерий Писаренко.

По словам депутата, депутатская группа будет инициировать Постановление ВРУ о поручении Кабинету Министров пересмотреть совместно с миссией Международного валютного фонда условия получения Украиной кредитных средств.

«Несмотря на то, что качество коммунальных услуг остается низким, реформа ЖКХ даже не начиналась - уровень тарифов в Украине уже как в Европе! Мы считаем, что надо провести консультации с МВФ об отсрочке повышения тарифов до европейского уровня к тому времени, когда в Украине будут европейские зарплаты и другие социальные выплаты», - пояснил инициативу Писаренко.

«Сегодня мы часто слышим от представителей парламентского большинства, что тарифы несправедливые, что надо создавать Комиссии, которые будут проверять обоснованность завышенных тарифов. Хочу обратиться к каждой группе и фракции, которая входит в парламентскую коалицию - не снимайте с себя ответственность за то, что происходит в государстве. Каждый из вас голосовал и поддерживал решения, которые привели к повышению тарифов в ЖКХ», - отметил парламентарий.