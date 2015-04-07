Рада поддержала в первом чтении освобождение от налогов недвижимости религиозных организаций

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 народный депутат из 343 зарегистрированных в сессионном зале.

Так, в Налоговом кодексе перечня к объектам, которые не являются объектами налогообложения, законопроектом предлагается отнести объекты жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности религиозных организаций Украины, уставы (положение) которых зарегистрировано в установленном законом порядке, и используются исключительно для обеспечения их уставной деятельности.

Читайте такжеКомитет ВР поддержал предоставление церквям права основывать учебные заведенияНапомним, 1 апреля в Украине вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Минимальный тариф на газ для населения вырос в 3,3 раза - до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива (в случае превышения установленного минимального объема в 200 кубометров в месяц в отопительный сезон, следующие объемы оплачиваются из расчета 7 188 грн за тысячу кубометров).

В период межсезонья - с 1 мая по 30 сентября - стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Также вырос тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

Свет для украинцев подорожает на 50%, до марта 2017 года - на 250%. С апреля средняя стоимость 1 кВт\ч составляет 1,23 грн против нынешнего уровня 0,36 грн за кВт/час.

Минимальный тариф на электроэнергию для населения вырос на 19% - до 0,37 грн за кВт/час. Этот тариф будет применяться до домохозяйств с объемом потребления до 100 кВт/ч в месяц. Домохозяйства с объемом потребления от 100 до 600 кВт/ч в месяц будут платить 0,63 грн за кВт/час. Таким образом, для них повышение составит 50%. Домохозяйства с объемом потребления свыше 600 кВт/ч в месяц с 1 апреля 2015 года будут платить 1,4 грн за кВт/час. Для них повышение составит 5%.