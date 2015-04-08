Яценюк обещает улучшение качества коммунальных услуг после поднятия тарифов

Рост коммунальных тарифов в Украине должен сопровождаться улучшением качества коммунальных услуг, и именно улучшение качества услуг должно стать задачей номер один для коммунальных служб, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Качество услуг – задача номер один. Только тогда люди поверят в справедливость. Должно быть не просто изменение тарифов, но и качества, подходов, учета услуг, а также компенсация от государства на утепление и сокращение потребления ресурсов», - сказал глава правительства.

Он дал поручение Минрегиону, НКРЭКУ, а также Минэнергоугля установить контроль за качеством предоставленных услуг. С этой целью Яценюк поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубко провести соответствующее селекторное совещание с регионами.

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Кроме того, Яценюк добавил, что задача правительства сейчас – скомпенсировать рост тарифов, и именно поэтому правительство начало программу предоставления субсидий. «Украинцам уже пошли первые заявления. Этим занимаются теплопоставляющие предприятия», - сказал Яценюк.

Он добавил, что Кабмин максимально упростил процесс получения и предоставления бумаг для оформления субсидий. «Тот, кому не хватает средств на то, чтобы выплатить коммунальные услуги, тот получит прямую субсидию от правительства. Общий объем субсидий в бюджете – 24,5 млрд грн. Мы можем предоставить субсидии до 15 млн граждан», - напомнил Яценюк.