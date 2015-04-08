Порошенко вернул ОСМД и ЖСК статус неприбыльных организаций

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №263-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения некоторых неприбыльных организаций», который возвращает объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), ассоциациям владельцев жилых домов и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) статус неприбыльных организаций.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон, принятый Верховной Радой 18 марта, восстанавливает условия для аккумулирования и использования совладельцами многоквартирных домов средств на проведение капитального ремонта и энергоэффективных мероприятий в таких домах и призван способствовать обеспечению жилищных прав и интересов граждан.

Закон подготовлен с учетом общественного мнения объединений совладельцев многоквартирных домов, ассоциаций владельцев жилых домов и жилищно-строительных кооперативов.