Поместье Майкла Джексона Neverland продают за $100 млн

Знаменитое калифорнийское поместье Neverland, принадлежавшее легендарному певцу Майклу Джексону, выставлено на продажу, за него просят $100 млн, передает ТАСС со ссылкой на KPCC.

"Ранчо сейчас находится в управлении фонда Colony Capital, которое контролируется некогда близким к Джексону бизнесменом Томасом Бараком, - передает она. - Весной 2008 года, когда певец начал испытывать серьезные финансовые трудности, фонд приобрел долговые закладные на поместье за $23,5 млн.

В 1988 году король поп-музыки приобрел участок земли площадью в 12,1 квадратных километра в округе Санта-Барбара. Он назвал поместье Neverland - страна, где проживал его любимый литературный герой - Питер Пэн. Майкл Джексон возвел, наряду с особняком с семью спальнями, парк аттракционов и развлечений, две детские железные дороги с уменьшенной копией паровоза, кондитерский магазин, кинотеатр, зоопарк.

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Однако с 2005 года, когда певец оказался под судебными преследованиями, он все реже стал посещать свое поместье. После трагической смерти Майкла Джексона в июне 2009 года в Лос-Анджелесе, Neverland пришло в запустение. От планов семьи похоронить певца на территории ранчо пришлось отказаться, так как не были ясны права собственности на него.

Между тем, уже появились претенденты на часть поместья. Так, в суд округа Лос-Анджелес поступил иск от австралийского танцора и хореографа 32-летнего Уэйда Робсона и проживающего в Калифорнии 36-летнего программиста Джеймса Сейфчака против Майкла Джексона по обвинению в "сексуальных домогательствах".

Они добиваются получения в качестве компенсации выплат от продажи поместья. Однако тот факт, что свой иск Робсон и Сейфчак подали после истечения установленного для подобных дел срока, осложняет им данную задачу. Судья Митчел Беклоф, который должен решить принимать иск к производству или нет, постановил в ходе предварительных слушаний дать сторонам дополнительно четыре недели для прояснения ряда аспектов создавшейся ситуации. В результате очередное заседание суда перенесено на май.

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