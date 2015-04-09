Депутаты приняли закон об открытии информации из госреестров

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 из 341 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что данным законом предусмотрено открытие реестров и обязательная их публикация для общественности.

Она напомнила, что закон о доступе к публичной информации "был существенным прорывом в открытости органов государственной власти, но, тем не менее, реестры прямо не подпадают под этот закон".

"И это стало элементом злоупотреблений для разных чиновников органов местного самоуправления, потому что якобы в реестрах слишком много данных", - отметила она.

Читайте такжеРада открыла доступ к архивам репрессивных органов СССРСюмар подчеркнула, что на сегодняшний день технические возможности позволяют обнародовать все эти данные.

Сюмар сообщила, что данным законом также предусмотрено, что от уплаты административного сбора освобождаются органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременение.

Также законом предусмотрено, что распорядители информации обязаны предоставлять публичную информацию в форме открытых данных по запросу, публиковать и регулярно обновлять ее на едином государственном веб-портале открытых данных и на своих веб-сайтах.