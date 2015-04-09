Местным властям передали контроль над строительством

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 306 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Петр Сабашук отметил, что данный закон будет способствовать децентрализации системы государственного управления и передаче необходимых функций и полномочий от центральных органов исполнительной власти на местный уровень.

Закон направлен на совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности, упрощение разрешительных и согласовательных процедур в строительстве, реформирование системы государственного архитектурно-строительного контроля. В нем, в частности, предусмотрено, что предоставление документации, которая дает право на выполнение подготовительных и строительных работ, проведение государственного архитектурно-строительного контроля и принятие в эксплуатацию завершенных строительством объектов может осуществляться исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов по вопросам государственного архитектурно строительного контроля - в отношении объектов, расположенных на территории населенных пунктов; структурными подразделениями районных государственных администраций по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля - в отношении объектов, расположенных за пределами населенных пунктов; центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля через главных инспекторов строительного надзора - в отношении объектов, расположенных на территории нескольких административно-территориальных единиц.

Кроме того, совершенствуются процедуры представления декларации о выполнении подготовительных и строительных работ; сокращения срока выдачи технических условий в соответствующей сфере; применения автономных систем инженерного обеспечения, совершенствования юридической ответственности в указанной сфере.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы «Об основах градостроительства», «О местном самоуправлении в Украине», «Об отходах», «О местных государственных администрациях», «Об архитектурной деятельности», «О регулировании градостроительной деятельности», «О судебном сборе», «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности».

Изменениями в Кодекс об административных правонарушениях предусмотрено, что невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля влечет за собой наложение штрафа от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Недопущение должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля на объекты строительства при осуществлении ими государственного архитектурно-строительного контроля - влечет за собой наложение штрафа от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Невыполнение законных требований (предписаний) главных инспекторов строительного надзора в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, выданных ими при осуществлении государственного архитектурно-строительного надзора, - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно закону, от имени органов государственного архитектурно-строительного контроля рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе: руководители исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов - относительно объектов, расположенных в пределах населенных пунктов; руководители структурных подразделений по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций - по объектам, расположенным в пределах городов Киева и Севастополя; главные инспекторы строительного надзора в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе - в отношении объектов, расположенных на территории нескольких административно-территориальных единиц, за пределами населенных пунктов и в пределах населенных пунктов, в которых не созданы исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля.

Законом предусмотрено, что орган государственного архитектурно-строительного надзора рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства по вопросам предоставления документов, необходимых для осуществления строительства, невыполнением законных требований (предписаний) главных инспекторов строительного надзора в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе. От имени органа государственного архитектурно-строительного надзора рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе главные инспектора строительного надзора в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

Согласно изменениям в Закон "Об отходах", контроль в сфере обращения с отходами осуществляют центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, местные государственные администрации, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, общественные инспектора по благоустройству населенных пунктов.

Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями в Закон "Об архитектурной деятельности", государственный архитектурно-строительный надзор осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, через главных инспекторов строительного надзора в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе.

Органом лицензирования является центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Законом предусмотрено, что управление в сфере градостроительной деятельности и архитектурно-строительного контроля осуществляется путем: планирования территорий на региональном и местном уровнях; мониторинга состояния разработки и реализации градостроительной документации на всех уровнях; определения государственных интересов для их учета при разработке градостроительной документации; проведения лицензирования и профессиональной аттестации; разработки и утверждения строительных норм, государственных стандартов и правил, введения одновременного действия международных кодов и стандартов; контроля за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, требований строительных норм, государственных стандартов и правил, положений градостроительной документации всех уровней, исходных данных для проектирования объектов градостроительства, проектной документации, предоставления (получения, регистрация), и возврата (отказа в выдаче) или аннулирования (отмены регистрации) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Согласно закону, главные инспектора строительного надзора в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе назначаются на должности и освобождаются от должностей центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, по согласованию с Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями. Руководители структурных подразделений по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля государственных администраций городов Киева и Севастополя, исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов назначаются на должности и освобождаются от должностей в порядке, установленном законом. Такие руководители должны отвечать квалификационным требованиям, определенным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере градостроительства. В течение трех дней после назначения руководителя структурного подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, государственные администрации городов Киева и Севастополя и исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов обязаны проинформировать об этом центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно строительного контроля и надзора.

Структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля государственных администраций городов Киева и Севастополя и исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов в пределах делегированных этим законом государственных полномочий, подотчетны центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, а их решения могут быть рассмотрены в порядке государственного архитектурно-строительного надзора или обжалованы в суд.