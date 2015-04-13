30 тысяч ветеранов АТО выявили желание получить земельный участок

Об этом в интервью ZN.UA сказал глава Госгеокадастра Максим Мартынюк, назначенный на эту должность в марте 2015 года.

Больше всего заявлений подано в Волынской (3443), Львовской (3171), Киевской (3066), Николаевской (2512), Житомирской (2159), Ровненской (1896) областях. Меньше всего — в Одесской (55), Харьковской (56) и Запорожской (246).

Выделено всего уже около 10 тыс. га, и этот процесс, обещает Мартынюк, будет продолжаться.

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"Процесс выделения земель ветеранам сегодня идет в целом без задержек, я лично держу его на контроле — все возникающие спорные вопросы мы стараемся решать без волокиты в оперативном порядке", - сообщиль чиновник.

По его словам, для участников АТО действует стандартная процедура и нормативы получения земли, прописанные в Земельном кодексе. Но перед всеми начальниками областных управлений земельных ресурсов поставлена задача найти массивы — это несколько десятков гектар, как правило, — и распределить их между участниками АТО.

Мартынюк отметил, что вопрос того как военнослужащие потом будут использовать эту землю, это исключительно их дело "Захотят — продадут, захотят — построят дом или займутся фермерством. Это уже их право, а наш долг — выделить им эту землю, на которую они имеют право по закону", - сказал чиновник.