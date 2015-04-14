В Украине сократили срок регистрации недвижимости до 3-5 дней

Кабинет министров Украины установил сокращенные сроки предоставления услуг государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество – в течение трех дней, а при госрегистрации с выдачей свидетельства о праве собственности на недвижимость, а также госрегистрации права собственности на предприятие как единый имущественный комплекс – в течение пяти дней.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №190 от 8 апреля текущего года.

Согласно приложению к постановлению, размер платы за такие услуги определен в двойном размере административного сбора за госрегистрацию вещных прав и прав собственности на недвижимость соответственно.

Правительство также установило за двойную оплату сокращенные сроки предоставления информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество в бумажной форме – в течение часа с момента регистрации заявления.

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Согласно документу, госрегистрация обременений станет возможна в течение двух часов, а плата за данную услугу предусмотрена в размере админсбора за госрегистрацию обременения.

При этом условия сокращенных сроков госрегистрации вещных прав на недвижимость и их обременений вступают в силу через два месяца после публикации указанного постановления.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) Артем Янчук заявлял, что ведомство планирует сократить время обработки заявок на регистрацию недвижимого имущества с нынешних пяти до трех дней.