Яценюк поручил Нацкомиссии, Нафтогазу и Минэнергоугля обосновать украинцам тарифы на газ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НАК "Нафтогаз Украины" и Министерству энергетики и угольной промышленности разъяснить принцип формирования тарифов и цены на газ для потребителей.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Я требую от НКРЭКУ, от Нафтогаза и от Министерства энергетики и угольной промышленности – поясните людям, как формируются тарифы. Откуда взялась цифра 9600 грн (за тысячу кубометров газа - УНИАН). Это реальная стоимость природного газа, установленная и которую платит промышленность, - сказал Яценюк. – Граждане Украины, потребляющие газ для отопления, платят 3600 грн (за тысячу кубометров - УНИАН), если объем потребления составляет до 200 кубометров газа. Выше 200 кубометров идет рыночная цена».

Яценюк подчеркнул, что людям надо говорить правду о ценах и тарифах. «9600 грн – это рынок. Вычисляется следующим образом: берете цену импортного газа, множите на курс доллара, добавляете ренту, транспортировку, множите на НДС – довольно простое арифметическое действие, которое я требую, чтобы все предприятия энергетики пояснили людям», - сказал премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива.

Повышение тарифов на газ для всех категорий потребителей в среднем составило 285%.

Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.