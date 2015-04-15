Яценюк поручил Нацкомиссии, Нафтогазу и Минэнергоугля обосновать украинцам тарифы на газ

12:52, 15 апреля 2015
Недвижимость
6046
обновлено

Обоснованность повышения тарифов на коммунальные услуги вызывает сомнения у многих.

REUTERS

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НАК "Нафтогаз Украины" и Министерству энергетики и угольной промышленности разъяснить принцип формирования тарифов и цены на газ для потребителей.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Я требую от НКРЭКУ, от Нафтогаза и от Министерства энергетики и угольной промышленности – поясните людям, как формируются тарифы. Откуда взялась цифра 9600 грн (за тысячу кубометров газа - УНИАН). Это реальная стоимость природного газа, установленная и которую платит промышленность, - сказал Яценюк. – Граждане Украины, потребляющие газ для отопления, платят 3600 грн (за тысячу кубометров - УНИАН), если объем потребления составляет до 200 кубометров газа. Выше 200 кубометров идет рыночная цена». 

Яценюк подчеркнул, что людям надо говорить правду о ценах и тарифах. «9600 грн – это рынок. Вычисляется следующим образом: берете цену импортного газа, множите на курс доллара, добавляете ренту, транспортировку, множите на НДС – довольно простое арифметическое действие, которое я требую, чтобы все предприятия энергетики пояснили людям», - сказал премьер-министр. 

Читайте такжеДемчишин объяснил, почему вслед за удешевлением импортного газа не снизятся тарифы

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива.

Повышение тарифов на газ для всех категорий потребителей в среднем составило 285%. 

Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter