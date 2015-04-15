Яценюк предлагает штрафовать за горячие батареи в теплую погоду

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул необходимость срочно навести порядок и в сфере использования газа.

Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства.

«Что касается использования природного газа. Месяц назад я дал поручения и обратился к руководителям городов принять решение об отключении потребителей – с тем, чтобы мы не на словах, а не деле начали экономить, - сказал Яценюк. - Не может быть так, что в 20-градусную жару люди открывают окна - потому что сознательно палят газ, батареи горячие. И чтобы потом выставить счета людям, и люди потом платили по этим счетам».

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Яценюк снова обратился к руководителям муниципалитетов принять необходимые решения. «Друзья, вас выбирали люди. Но вы хорошо знаете то, что газ дорогой. Тарифы высокие. Почему вы не приняли решения о том, чтобы перестать топить дома и квартиры, когда температурные режимы уже давно перешли в плюсовую фазу? – сказал Яценюк. – Я посмотрел, только по Киеву каждые 10 секунд сжигается средняя зарплата украинца. Каждые 10 секунд».

По мнению Яценюка, так дальше быть не должно. «Я обращаюсь к НКРЭКУ как к независимому органу, и к профильному министерству: если кто-то хочет палить газ тогда, когда на улице жара – штрафуйте предприятия теплокоммунэнерго. Ставьте им отдельный тариф с штрафом за неэффективное использование газа. И при этом чтобы ни одна копейка штрафа не попадала в тариф для населения и в платежки для населения. Пусть платят собственные деньги», - подчеркнул Яценюк.