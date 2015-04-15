Львов остался без водоснабжения из-за долгов водоканала перед облэнерго

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня ОАО «Львовоблэнерго» начало обесточивание объектов водоснабжения города Львова из-за долгов. Без электричества остались две главные насосные станции города, в результате чего полностью прекращено водоснабжение потребителям Франковского района, Железнодорожного района, часть Сиховского (Новый Львов) района, микрорайона Левандовка. Водоснабжение центральной части Львова проводится с пониженным давлением.

«Ситуация очень сложная, поскольку во «Львовоблэнерго" не сообщили нам, какие именно объекты они планируют обесточить. Следовательно, мы не имели возможности предупредить жителей заранее о прекращении водоснабжения. Кроме того, мы не можем спрогнозировать сколько времени продлится обесточивание. Сейчас организуем подвоз воды водовозками», - сообщили в КП «Львовводоканал».

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Как сообщается на сайте "Львовоблэнерго", 15 апреля будет прекращено электроснабжение в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию следующим водоканалам: «Львовводоканал»; КП «Дрогобычводоканал»; ООО «Трускавецкий водоканал»; КП «Каменкаводоканал»; Сколевское КП ВКХ. 14 апреля по тем же причинам прекращено электроснабжение Самборского ПУВКХ.

По информации облэнерго, общая величина долга водоканалов Львовщины за потребленную электрическую энергию составляет 14,558 млн грн, что является рекордной величиной за последние несколько лет.

Львиная доля долга принадлежит «Львовводоканалу» - 11,627 млн грн. Второе место занимает «Дрогобычводоканал», который задолжал 2,409 млн грн.

В сообщении также сказано, что "предупреждение о прекращении услуг электроснабжения в случае непроведения расчетов за потребленную электрическую энергию должники получили согласно действующему законодательству Украины".

Напомним, 8 марта УНИАН сообщал, что на Львовщине после 11 дней перерыва возобновили водоснабжение Борислава и Схидныци.