В ряде регионов с мая повысили тарифы на воду для населения

Повышение составит от 4% до 6,5 раза в зависимости от водоснабжающего предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 16 апреля, с учетом роста стоимости электроэнергии и валютных кредитов ряда водоканалов.

Комиссия пересмотрела тариф 17 водоканалов, распределив их на две группы: предприятия с кредитами и без кредитов.

Согласно материалам НКРЭКУ, в первой группе два водоканала: «Николаевводоканал», для которого тариф на водоснабжение повышен до 4,84 грн/куб. м (на 5,7%), водоотвод – до 3,83 грн (на 5%), а также Новоград-Волынское производственное управление водно-канализационного хозяйства с повышением тарифа на водоснабжение до 7,24 грн (на 112%), водоотвод – до 12,02 грн (на 187%).

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Во второй группе 17 предприятий, для которых тариф на услуги по водоснабжению и водоотводу для населения вырос от 4% до 6,5 раза. В эту группу входят «Желтоводский водоканал», «Вишневскводоканал», «Ирпеньводоканал», «Чугуеввода», «Лисичанскводоканал», Днепродзержинский «Горводоканал», Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, «Таун сервис» (Северодонецк), «Приднепровская железная дорога», КП «Водоснабжение Вознесенска», «Биологические очистные сооружения» (Вознесенск), «Котовскводоканал», «Аульский водовод», "Дирекция Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд", а также Славутское управление водно-канализационного хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на воду для населения с 1 мая на 4-100% в зависимости от конкретного водоснабжающего предприятия.

Комиссия разбила 42 водоканала на три группы: предприятия с валютными кредитами, которым, помимо роста электроэнергии, в тариф нужно заложить девальвацию гривни; предприятия без валютных кредитов, для которых в тариф закладывается только рост стоимости электроэнергии, и третья группа – водоканалы, для которых тариф не изменялся с 2008 года.

Как отметил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, для первой группы водоканалов (11 предприятий) рост тарифа на водоснабжение и водоотвод в среднем составит 12%; для второй группы (27 водоканалов) – рост составит в среднем 8%. Для четырех водоканалов последней группы рост составляет от 15% до 100%.

В Украине, без учета оккупированного Россией Крыма, существует 95 водоснабжающих предприятий.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада создала рабочую группу, чтобы разобраться в новых тарифах и субсидиях.