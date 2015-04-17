Около 90% украинцев получили заявления и декларации на оформление субсидий - Яценюк

«Статистика неплохая. По нашим данным, по данным горячей линии - 90% украинцев получили заявления и декларации на получение субсидий», - сказал он, добавив, что оставшиеся 10% украинцев должны получить документы незамедлительно.

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В ходе селекторного совещания глава правительства проверил работу горячей линии по вопросам предоставления субсидий и, не называя своей фамилии и должности, лично получил ответы на интересовавшие его вопросы от оператора горячей линии.

«И такие проверки я проведу по горячим линиям в областях», - пообещал Яценюк.

Он напомнил, что решением правительства процедура предоставления субсидий максимально упрощена. Если раньшеф требовалось отвечать на 90 вопросов, сейчас пакет документов представляет собой простой бланк декларации и бланк заявления.

Как сообщал УНИАН, правительственное решение о повышении коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня является одним из условий программы реформирования нефтегазового сектора Украины и упразднения ранее существовавшей системы перекрестного субсидирования ключевого монополиста страны НАК «Нафтогаз Украины». Это условие также является основным в программе сотрудничества Украины с главным кредитором – Международным валютным фондом.

Повышение тарифов сопровождается внедрением новой системы предоставления субсидий населению. В 2015 году их объем составит 24,5 млрд грн, что является беспрецедентной для Украины суммой. Кроме того, максимально упрощена процедура получения субсидий: по новым, принятым правительством правилам, потребителю достаточно заполнить бланк-заявление на субсидию и декларацию о доходах, а затем отправить эти документы в органы соцобеспечения, которые сами будут рассчитывать и начислять субсидии на основе переданных данных сроком на 12 месяцев. Проверки указанных данных будут осуществляться после начисления субсидий, а подача заведомо неправдивых данных может повлечь за собой штраф в двойном размере начисленной субсидии.