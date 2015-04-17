Строительные предприятия Украины сократили объемы работ более чем на 30%

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, они уменьшили объем работ по строительству зданий на 22% - до 4,533 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 8,9% - до 2,586 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 44,6% - до 1,948 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 40,2% - до 3,805 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-марте составили 86,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 6,3%, а по текущему ремонту – 7,3%.

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Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 24,5% - до 2,228 млрд грн, выполнив 26,7% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-феврале 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% - до 4,761 млрд грн.

В конце февраля также сообщалось, что строительные предприятия за месяц сократили объемы работ на 37%.

В 2014 году украинские стройпредприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% - до 50,2 млрд грн.