Квартирная очередь в Украине за год сократилась почти на 20%

В Украине на конец 2014 года на квартирном учете состояли 657,2 тыс. семей и одиноких граждан, что на 18,6% (150,5 тыс.) меньше, чем на конец 2013 года, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, наиболее многочисленными категориями, которые находились на квартирном учете, были жители общежитий - 107,4 тыс. (16,3%) и молодые семьи – 68,1 тыс. (10,4%).

Из общего количества семей и одиноких граждан, состоявших на квартучете, 28,8% граждан пользуются правом первоочередного получения жилья, 11,6% граждан - правом внеочередного получения жилья и 59,6% - находятся в общей очереди.

В структуре очередников 423 тыс. семей и одиноких граждан находятся на квартучете более 10 лет, 113 тыс. - 6-9 лет, 106,5 тыс. - 1-5 лет, 14,7 тыс. - меньше года.

В Госстате отметили, что в 2014 году получили жилье и улучшили свои жилищные условия 3 тыс. семей и одиноких граждан, что в 2 раза меньше соответствующего показателя прошлого года (0,4% от количества семей и одиноких граждан, находящихся в очереди на конец 2013 года).

Читайте такжеСтоличные власти обещают открывать уголовные дела против незаконных застройщиковИз общего количества получивших жилье украинцев 28,4% составили граждане, воспользовавшиеся правом первоочередного получения жилья, 23,3% - правом внеочередного получения жилья и 48,3% граждан, находившихся в общей очереди.

Больше всего жилья получили семьи и одинокие граждане в Киеве (428 семей и одиноких граждан), Донецкой (349) и Харьковской (262) областях, меньше всего - в Тернопольской (34) и Закарпатской (10) областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине на конец 2013 года на квартирном учете состояли 807,7 тыс. семей и одиноких граждан, что на 20,9% (214 тыс.) меньше, чем на конец 2012 года.