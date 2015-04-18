Нафтогаз обещает на следующий отопительный сезон газ по льготной цене

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в отопительный сезон с 1 октября 2015 года по 30 апреля 2016 года поставит 82% природного газа для отопления по льготной цене, говорится в презентации компании.

Согласно документу, для нужд ТКЭ в следующий отопительный сезон компания поставит 6,8 млрд кубометров газа по цене 2 994 грн за тыс. куб. м, что составляет 36% от общего прогнозного потребления топлива для отопления.

Далее, компания поставит 8,7 млрд куб. м газа по цене 3 600 грн за тыс. кубометров для населения, использующего «голубое топливо» для отопления (в границах соцнормы – 200 куб. м в месяц). Доля данной категории населения, по мнению «Нафтогаза», составит 46% от общего прогнозного потребления газа для отопления.

Как отмечают в «Нафтогазе», 18% газа для отопления будет поставляться по полной цене – 7 188 грн за тыс. кубометров. Это газ, который потребляется населением сверх социальной нормы 200 куб. м в месяц.

Читайте такжеУкраина уже начала закачивать газ в подземные хранилищаКак сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля будет повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

Повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины - Международного валютного фонда.