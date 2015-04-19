Яценюк: средний размер субсидий на одну семью к концу года составит 8 тысяч гривень

Средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги гражданам Украины, которые будут иметь право на получение денег, составит около 8 тыс грн до конца текущего года.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Средний размер субсидии на одну семью ранее составлял 360 грн (в месяц - УНИАН). Мы подняли эту сумму вдвое. У нас до конца текущего года есть 24,5 млрд грн. Это на одну семью в течение года - 8 тыс грн», - сказал Яценюк.

Читайте такжеОколо 90% украинцев получили заявления и декларации на оформление субсидий - Яценюк

Он также добавил, что уже 90% украинцев получили бланки заявлений и деклараций на получение субсидий, но даже если сейчас люди не воспользуются такой возможностью, правительство направит эти бланки повторно - осенью.

«Я осознаю, что основное назначение субсидий будет в отопительный сезон. Мы повторно отправим бланки заявления и деклараций перед началом отопительного сезона», - заверил глава правительства.