В Госстате уверяют, что субсидии на оплату услуг ЖКХ выросли в 5 раз

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 112,7 млн грн, в сельской – 15 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-марте текущего года были назначены 392 тыс. семей, что составило 99,1% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. Из общего количества в городской местности субсидии были назначены 317,6 тыс. семей, в сельской – 74,4 тыс. семей. По сравнению с январем-мартом 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 221,4 тыс., или в 2,3 раза.

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Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3 раза – до 273,9 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Донецкой области (457,4 грн), наименьший – в Закарпатской и Кировоградской областях (45,7 грн и 87,4 грн соответственно).

Как сообщал УНИАН, в Украине субсидии на оплату ЖКУ в январе-феврале 2015 года выросли на 80,6 млн грн (в 5 раз) по сравнению с январем-февралем 2014 года – до 100,7 млн грн.

В 2014 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 348,8 млн грн, что на 82,3 млн грн (на 30,9%) превысило показатель 2013 года.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что средний размер субсидий на одну семью к концу года составит 8 тысяч гривень.