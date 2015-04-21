В оккупированном Крыму решили до 2017 года вести строительство по украинским законам

В оккупированном Россией Крыму так называемый "Комитет Государственного совета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству" одобрил законопроект, позволяющий до конца 2016 года завершить строительство объектов и ввести их в эксплуатацию по украинскому законодательству, передают "Новости Крыма".

Как пояснила нелегитимный депутат "Госсовета РК", автор документа Галина Коноваленко, большое количество объектов в аннексированном Крыму проектировалось по украинским строительным нормам и теперь не может быть достроено и сдано в эксплуатацию из-за несоответствия российским стандартам.

Читайте такжеВ Крым вернулся сталинский режим - ЧубаровВ качестве примера Коноваленко привела ситуацию с котельной в одной из школ Алуштинского муниципального образования. «Она (котельная – ред) проектировалась в Украине, котлы приобретены и установлены в соответствии с украинским законодательством, однако подрядчик не успел завершить обвязку оборудования, и школа до сих пор не получает услуги по теплоснабжению», – сообщила она.

Вместе с тем новые объекты строительства, по мнению автора документа, должны проектироваться исключительно в соответствии с законодательством РФ.

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшей сессии нелегитимного Госсовета РК.

Ранее в "Министерстве строительства и архитектуры Крыма" сообщили, что детские сады, которые строятся по украинской проектной документации, невозможно ввести в эксплуатацию, так как она не соответствует российским требованиям.