Крымчан обязали уведомить налоговую о наличии имущества в Украине

В этом году налогоплательщиков оккупированного Россией Крыма ждет декларирование имущества за рубежом и постепенный переход на электронную систему налогового учета. Об этом сообщил нелегитимный заместитель руководителя "крымского управления Федеральной налоговой службы" Риза Алиев, передают "Новости Крыма".

«Российская система налогообложения переходит полностью на электронный налоговый учет», - отметил он и добавил, что транспортное налогообложение, учет физических лиц и налога на недвижимость уже проводится в электронном виде.

Читайте такжеВ ПАСЕ обсудили ситуацию в Украине: "Кризис был полностью спровоцирован Россией"Новшеством станет декларирование имущества и активов за рубежом в соответствии с госпрограммой по деофшоризации, нацеленной на выявление имущества за границей.

«Сейчас идет массовое уведомление об этих активах до 15 июня, а в последующие годы налоговые органы будут получать уведомления о движении имущества и активов», - пояснил Алиев.

Он подчеркнул, что кампания носит уведомительный характер, и имущество не будет облагаться налогом. В то же время, крымчане должны информировать налоговые органы о наличии недвижимости в Украине. «Вы должны подать уведомление о наличии этого имущества», - указал Алиев.