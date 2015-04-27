Киев может остаться без горячей воды из-за долга компании Ахметова перед Нафтогазом

Крупнейший в Украине энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» прекращает подачу природного газа предприятиям, имеющим задолженность за потребленное топливо.

Как отмечается в сообщении компании, по состоянию на 24 апреля общая сумма задолженности за газ перед «Нафтогазом» со стороны предприятий, производящих электроэнергию (ТЭЦ), тепловую энергию (ТКЭ), составляет 21,9 млрд грн.

«По сравнению с началом года эта сумма увеличилась на 69%. При этом наибольшую сумму задолженности накопили предприятия ТЭЦ и ТКЭ в г. Киев (3,9 млрд грн), Донецкой (4,4 млрд грн), Днепропетровской (3,6 млрд грн) и Харьковской (1,8 млрд грн) областях», - говорится в сообщении компании.

Самым большим должником «Нафтогаза», согласно сообщению компании, является «Киевэнерго»: по состоянию на 24 апреля 2015 г. столичная энергокомпания задолжала 3,7 млрд грн за потребленный газ.

«Киевэнерго» покупает у «Нафтогаза» газ для двух целей: производства электроэнергии и производства тепла (отопление и горячая вода).

«За газ, поставленный «Киевэнерго» для производства электроэнергии, компания не заплатила «Нафтогазу» 2,5 млрд грн, в т.ч. 1,8 млрд грн в 2015 г. В текущем году за газ для производства электроэнергии «Киевэнерго» не заплатило «Нафтогазу» ничего», - подчеркнули в «Нафтогазе».

«За газ для производства тепла «Киевэнерго» должно «Нафтогазу» 1,2 млрд грн, в т.ч. 0,7 млрд грн за 2015 год. Уровень расчетов «Киевэнерго» за газ для производства тепла в 2015 г. составляет около 80%», - добавили в компании.

Промышленные предприятия-должники, как отметили в «Нафтогазе», также получили требования оплатить газ.

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«Постоянное наращивание задолженности со стороны крупных потребителей оставляет «Нафтогаз» без средств на закупку газа. При этом население добросовестно оплачивает счета. И именно оно больше всего страдает от недобросовестной политики предприятий-должников. Для того, чтобы иметь возможность гарантированно поставлять газ на нужды населения, «Нафтогаз» вынужден ввести жесткую политику отключений предприятий-неплательщиков», - цитирует пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» слова главы компании Андрея Коболева.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают 90% газа и нефти в стране.

Нафтогаз Украины» в 2013 году получил 17,957 млрд грн чистого убытка, а 2012 год закончил с 31,466 млрд грн чистого убытка.