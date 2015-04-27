Нафтогаз через суд пытается отменить решение Киевсовета о запрете отключать должников

16:46, 27 апреля 2015
Недвижимость
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Реализация решения киевских депутатов приведет к массовым неплатежам в энергетическом секторе, считают в компании.

Нафтогаз решил отключать должников / Фото УНИАН

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» через суд пытается отменить решение Киевского городского совета относительно бесперебойных поставок энергоресурсов коммунальным учреждениям и частным потребителям Киева, которые имеют задолженность за потребленные коммунальные услуги и энергоносители. 

«Это решение противоречит ряду норм Закона Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» и других нормативных актов», - говорится в сообщении НАК. 

В «Нафтогазе» напомнили, что указанное решение Киевский городской совет принял 19 марта 2015 года.

«Реализация решения киевских депутатов привела бы к массовым неплатежам в энергетическом секторе и в конечном итоге – к прекращению поставок энергоресурсов даже добросовестным плательщикам», - цитирует пресс-служба «Нафтогаза» слова главы компании Андрея Коболева.

В частности, как отмечают в «Нафтогазе», одной из наиболее добросовестных категорий плательщиков является население. 

«При этом за газ, поставленный ПАО «Киевэнерго» для производства электроэнергии в текущем году, «Нафтогаз» не получил ни одного платежа», - подчеркивают в «Нафтогазе». 

У «Киевэнерго», по данным НАК, существует также задолженность и за газ для обеспечения населения горячим водоснабжением и отоплением. 

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«Предприятие имеет долг в размере 3,7 млрд грн (в т.ч. 2,5 млрд грн – за газ для производства электроэнергии и 1,2 млрд грн – за газ на производство тепла) и является крупнейшим должником «Нафтогаза», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Фактическое предоставление разрешения не платить за потребленные ресурсы неизбежно приведет к быстрому наращиванию задолженности со стороны потребителей и отсутствию у поставщиков средств для закупки энергоресурсов. Решение «Киевсовета» может оставить киевлян без газа, горячей воды и электричества. В результате пострадают прежде всего те, кто добросовестно платит за потребленные ресурсы. Поэтому «Нафтогаз» будет добиваться отмены этого решения», – отметил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 апреля «Нафтогаз» начал отключать предприятия-должников от поставок газа.

Как отмечается в сообщении компании, по состоянию на 24 апреля общая сумма задолженности за газ перед «Нафтогазом» со стороны предприятий, производящих электроэнергию (ТЭЦ), тепловую энергию (ТКЭ), составляет 21,9 млрд грн.

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