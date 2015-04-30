Плата за газ в квартирах без счетчиков снизится вдвое

Кабинет министров Украины по предложению Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 29 апреля принял решение уменьшить нормативы потребления газа для потребителей без газовых счетчиков.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Правительство проголосовало за уменьшение нормативов потребления газа без счетчиков», - сказал он. При этом Вовк отметил, что 93% потребителей пользуются газовыми счетчиками.

По его словам, это позволит населению платить за газ в два раза меньше, при этом цена за потребленный газ не изменится.

Вовк отметил, что уменьшение норм потребления будет стимулировать облгазы устанавливать потребителям газовые счетчики.

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Как уточнил присутствующий на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, для потребителей, которые пользуются газовыми плитами и имеют централизованное горячее водоснабжение, норматив будет снижен с 6 до 3 кубометров газа в месяц на одного человека, для потребителей, которые используют газовую плиту и не имеют централизованного отопления, норматив будет снижен с 9 до 4,5 куб. м. По словам министра, для домохозяйств, которые используют газовые плиты и водонагреватели, норматив снизится с 18 до 9 куб. м газа в месяц на одного человека.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила большинство тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 апреля.

Так, тариф на электроэнергию вырос в среднем на 19% и еще в 3,5 раза - до марта 2017 года, на тепло - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. При этом минимальный тариф на газ для населения вырос в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.