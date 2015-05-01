С сегодняшнего дня украинцы будут больше платить за воду

Решение поднять тарифы для населения объясняют тем, что выросла стоимость электроэнергии и курс доллара. Это, в свою очередь, привело к росту валютных кредитов для водоканалов.

Тарифы на воду для населения разделены на четыре группы. В каждой области устанавливаются тарифы одной из четырех групп:

от 4 до 6 грн за кубометр (в Винницкой и Донецкой областях);

от 6 до 8 грн за кубометр (в Киеве);

от 8 до 9 грн за кубометр;

от 10 грн за кубометр (в Киевской, Закарпатской и Кировоградской областях).

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В то же время тарифы повышаются отдельно по каждому водоканалу – их разделили на три группы. К первой группе относятся водоканалы, в которых повышение тарифов происходит на уровне 5,63% - 20,59%. В частности, это водоканал Харькова, Чернигова и Львова.

Во второй группе водоканалов, в которой повышение тарифов на воду компенсирует только рост стоимости электроэнергии, рост тарифов будет в пределах 2,77% -15,94%. Это водоканалы, например, Житомира и Ужгорода.

Кроме того, в третью группу вошли водоканалы, которым разрешено поднять тарифы на воду в пределах от 14,88% до 101,59%. Сюда вошли водоканалы Боярки и Обухова.