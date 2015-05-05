Акционеры признали эффективной работу менеджмента «Киевгорстроя»

Во время собрания по результатам деятельности строительного холдинга в 2014 году, среди прочих, отчитался глава правления – президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир. По его словам, не смотря на кризис в экономике, компании удалось выполнить задачи, поставленные на предыдущем собрании.

«Общий объем введенных в эксплуатацию объектов в 2014 году составил более 352 тыс. кв. м. А именно: 20 домов на 4 610 квартир, общей площадью более 302 тыс. кв. метров (рост по количеству квартир - более 26%, рост по площади жилья - 9%), а также было построено 4 паркинга на 544 машиноместа, физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 2,7 тыс. кв.м.

Активы компании выросли на 17% по сравнению с 2013 годом, доход – на 7%, валовая прибыль – на 53%. Чистая прибыль составила 73,8 млн. грн.

Объем привлеченных инвестиций вырос на 22% и составил 3,3 млрд. грн., из них 90% - средства населения. Компания надеется в 2015 году сохранить тенденцию роста привлеченных инвестиций в строительство и увеличить эту цифру», - подчеркнул Игорь Кушнир.

Кроме того, Игорь Кушнир сообщил, что в государственный и местный бюджеты компанией за прошлый год было уплачено более 108 млн.грн., что на 12% больше чем в 2013 году.

Заслушав также отчеты о работе холдинга главы Наблюдательного совета Николая Порайко и главы ревизионной комиссии Ольги Мельник, в целом акционеры большинством голосов приняли решение признать работу правления и руководящего менеджмента за 2014 год удовлетворительной.

Напомним, на сегодняшний день «Киевгорстрой» ведет строительство 51 жилого дома на 11,4 тыс. квартир общей площадью более 718,4 тыс. кв.м., со встроенно-пристроенными помещениями площадью 33,9 тыс. кв.м. и паркингами на 1 057 машиномест. Кроме того, холдинг возводит 2 дошкольных детских учреждения на 440 мест, общей площадью более 12 тыс. кв. м.