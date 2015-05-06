В Киеве благодаря укреплению гривни незначительно подешевело жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в апреле 2015 года по сравнению с мартом снизилась на 0,33% - до 25 266 грн/кв. м, по сравнению с апрелем 2014 года цены выросли на 67,3%.

Об этом сообщил в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего подешевели квартиры премиум-класса - на 1,93%, до 44 256 грн/кв. м. Стоимость квартир эконом-класса в новостройках Киева выросла на 1,23% - до 17 068 грн/кв. м, в то время как цена на столичное жилье бизнес-класса уменьшилась на 0,83% - до 28 862 грн/кв. м.

Аналитики также отметили, что в прошлом месяце к продаже предлагались квартиры 68 операторами в 133 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 56%. Новостройки бизнес-класса составили 28% от общего количества, премиум-класса – 16%.

При этом предложение квартир на рынке новостроек Киева в апреле по сравнению с мартом в общей площади выросло на 0,5%, в то время как в денежном выражении этот показатель снизился на 0,25%.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 19,56% по сравнению с февралем – до 25 350 грн/кв. м.

По данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», за 2014 год стоимость квартир на «первичке» столицы выросла на 23,6% из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего.

Средняя стоимость предложения квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в апреле 2015 года по сравнению с мартом из-за укрепления национальной валюты снизилась на 7,3%, до 36 652 грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,4% - до 1 646 долл./кв. м.

По данным аналитиков, относительно апреля 2014 года в апреле средняя цена за 1 кв. м в гривне увеличилась на 74,5%, а в долларах - снизилась на 11%. Согласно отчету, в прошедшем месяце 4-комнатные квартиры в среднем по Киеву подешевели на 4,7%, до 38 598 грн/кв. м, 3-комнатные - на 5,9%, до 38 920 грн/кв. м, 2-комнатные - на 7,3%, до 39 333 грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 1-комнатных квартир в столице снизилась на 7,7% - до 38 130 грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в апреле увеличилось на 4,2% относительно марта и составило 19,2 тыс. квартир. Объем предложения в общей площади увеличился на 3,4%, а в денежном выражении уменьшился на 3,4%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 27%, 2-комнатные – 33%, 3-комнатные – 34% и 4-комнатные – 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость предложения квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в марте 2015 года по сравнению с февралем из-за укрепления национальной валюты снизилась на 23,7%, до 39 540 грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,3% - до 1 687 долл./кв. м.

В 2014 году, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости квартир, гривневые цены на «вторичку» в столице выросли на 76%. Средняя стоимость жилья в долларах в Киеве за прошлый год снизилась на 10,7%.