Жителям Севастополя поднимут квартплату в три раза

В Севастополе в срок до 2017 года планируется поэтапный рост размера квартирной платы. Об этом на брифинге сообщил председатель комитета Законодательного Собрания Севастополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Илья Журавлев, передают Новости Крыма.

«В Севастополе есть дорожная карта до 2017 года поэтапного перехода к увеличению платы за жилфонд», — рассказал депутат.

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Сейчас квартплата составляет 5-7 рублей за квадратный метр жилой площади в месяц. Согласно дорожной карте, в июле она повысится, по словам И. Журавлева «на несколько процентов» и к концу 2017 года достигнет размера 15,5 рублей за квадратный метр. Как отметил депутат, эта сумма фактически покрывает только себестоимость услуг по содержанию жилищного фонда. Он добавил, что в связи с повышением квартплаты будет пересматриваться вопрос начисления субсидий.