Строительство в Украине подорожало на 32%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 32,1%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 42,4%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – на 25,5%.

При этом стоимость СМР в марте 2015 года по сравнению с февралем выросла на 7,8% (в феврале рост по отношению к январю составил 4,5%).

В Госстате отметили, что наибольший рост цен на СМР в марте также зафиксирован в сфере транспортных сооружений – на 10,2%, наименьший – в строительстве трубопроводов, коммуникаций и линий передач (на 5,6%).

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Как сообщалось, по данным Госстата, стоимость СМР в Украине в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 23,8%.

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросли на 9,5%.

Стоимость СМР в Украине в 2013 году возросла на 5,6% по сравнению с 2012 годом.