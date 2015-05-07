Военнослужащих и резервистов освободили от уплаты процентов по льготной ипотеке

Кабинет министров освободил военнослужащих и резервистов от уплаты процентов по льготным кредитам, взятым на покупку, строительство или реконструкцию жилья.

Как отмечается в правительственном постановлении №245, опубликованном на веб-портале Кабмина, военнослужащие также освобождаются от уплаты пени.

«Проценты по кредитам не насчитываются военнослужащим с начала и до конца особого периода, резервистам и военнообязанным – с момента призыва во время мобилизации и до завершения особого периода, - говорится в постановлении. - За нарушение срока платежа по погашению кредита пеня не насчитывается военнослужащим, резервистам и военнообязанным».

Кроме того, по решению правительства, от уплаты процентов также освобождается должник, имеющий детей. В частности, должник, имеющий двоих детей, по решению правительства, может рассчитывать на погашение за счет бюджетных средств 25% обязательств по льготному кредиту. Семьи с тремя и более детьми имеют право претендовать на компенсацию 50% обязательств за счет бюджетных средств.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству разработать комплекс мер по усилению специальной защиты военнослужащих. В частности, помимо льготного кредитования, правительство должно было разработать ряд мер по поддержке участников АТО, в частности - повысить ответственность руководителей предприятий за несоблюдение требований законодательства о сохранении должностей за военнослужащими и выплате им зарплаты, увеличить расходы на медикаменты и питание в госпиталях для ветеранов войны, расходы на обеспечение жильем семей погибших военнослужащих и инвалидов войны. Кроме того, Кабинет министров должен был разработать законопроект о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг для участников АТО.