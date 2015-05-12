Рада запретила приватизацию объектов мелиоративных систем

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения приватизации объектов инженерной инфраструктуры мелиоративных систем и земель государственной и коммунальной собственности, на которых эти объекты расположены» (регистрационный номер 1128).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 народный депутат из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины. Предусмотрено, в частности, отнести к землям коммунальной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, земли под объектами инженерной инфраструктуры межхозяйственных мелиоративных систем, которые находятся в коммунальной собственности. Кроме того, предусмотрено отнести к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, земли под объектами инженерной инфраструктуры общегосударственных и межхозяйственных мелиоративных систем, находящимися в государственной собственности.

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Кроме того, внесены изменения в Закон Украины «О приватизации государственного имущества». Ими предусмотрено отнести к объектам, которые имеют общегосударственное значение и не подлежат приватизации, водохранилища и водохозяйственные каналы комплексного назначения, гидротехнические защитные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры общегосударственных и межхозяйственных мелиоративных систем.