Под Киевом подешевела земля

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева за период с 14 апреля по 13 мая 2015 года снизилась на 0,27% - до 1 879 долл./сотка, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 632 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 2 787 долл./сотка», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, снижение стоимости земли под застройку в прошедшем месяце наблюдалось во всех районах Киевской области, кроме Белоцерковского, где цены за последний месяц не изменились. Наиболее существенное снижение наблюдалось в Бородянском районе - на 0,63%, до 944 долл./сотка, а наименьшее – в Броварском районе - на 0,13%, до 1 486 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде столицы в 2014 году снизилась на 39,09% - до 1 901 долл./сотка. Обвал стоимости земли, как и другой недвижимости в Украине в 2014 году, был обусловлен экономической и политической нестабильностью в стране, а также существенной девальвацией национальной валюты.

Читайте такжеСтроительство в Украине подорожало на 32%

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.