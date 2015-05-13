Любимцам Путина - «Ночным волкам» выделили 227 гектаров земли в Севастополе

Оккупационная власть Севастополя выделила молодежной автономной некоммерческой организации «Ночные волки» земельный участок под размещение «многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта», передает "Крым.Реалии".

В постановлении говорится, что «в аренду передается участок земли общей площадью 2665560+/- 575 кв. м, расположенный в г. Севастополь, Балаклавский район, в районе горы Гасфорта».

Читайте также"Хирург" подтвердил, что "Ночные волки" получили миллионы рублей из бюджета РоссииКак указано в документе, выделяемая земля относится к категории «земель населенных пунктов», а стоимость 1 кв. м. участка определена постановлением в размере 536, 96 тыс. рублей.

Нелегитимным департаментом архитектуры и градостроительства, согласно разработанному техническому заданию, определен шестимесячный срок для выполнения проектных работ, а также будут организованы публичные слушания по данному проекту.

Российский мото-клуб «Ночные волки» стал известным благодаря близким отношениям его лидера Александра Залдостанова с президентом России Владимиром Путиным и его демонстративной «русско-патриотической» позиции. «Ночные волки», в частности, в свое время проводили акцию в поддержку действий Путина по оккупации Крыма. Из-за этого на Залдостанова наложены санкции США и Канадой.

В декабре 2014 года Молодежная автономная некоммерческая организация «Ночные волки» также оказалась в санкционном списке США. 19 декабря президент США Барак Обама подписал распоряжение, которым ввел дополнительные санкции в отношении Крыма, который был аннексирован Россией весной 2014 года.