Рада "разрушила монополию ЖЭКов" на многоквартирные дома

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отметил, что “это еще один реформаторский закон, который полностью разрушит монополию ЖЭКов”.

Закон определяет особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме (жилой дом, в котором расположены три или более квартиры), регулирует правовые, организационные и экономические отношения, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей совладельцев многоквартирного дома относительно его содержания и управления.

Согласно закону, владельцами квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме могут быть физические и юридические лица, территориальные громады, государство. Владельцы квартир и нежилых помещений являются совладельцами общего имущества многоквартирного дома. Совладелец имеет право свободного доступа к технической документации на многоквартирный дом.

Законом предусмотрено, что совладельцы имеют право, в частности, получать информацию о техническом состоянии совместного имущества многоквартирного дома, условиях его содержания и эксплуатации, расходах на содержание общего имущества многоквартирного дома и поступлениях, полученных от его использования; бесплатно получать информацию о субъектах права собственности на все квартиры и нежилые помещения в многоквартирном доме и площади таких квартир и помещений; на возмещение виновным лицом убытков, причиненных совместному имуществу многоквартирного дома, в размере, соответствующем доле каждого совладельца.

Законом определены обязанности совладельцев многоквартирного дома.

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Законом предусмотрено, что по решению совладельцев все или часть функций по управлению многоквартирным домом могут передаваться управляющему или все функции - объединению совладельцев многоквартирного дома (ассоциации объединений совладельцев многоквартирного дома). Наниматели, арендаторы и другие пользователи квартир и нежилых помещений многоквартирного дома могут участвовать в управлении многоквартирным домом исключительно по поручению владельцев таких квартир и помещений.

К полномочиям собрания владельцев относится принятие решений по всем вопросам управления многоквартирным домом.

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Собрание совладельцев может созываться инициативной группой в составе не менее трех совладельцев или управляющим. Решение считается принятым собранием совладельцев, если за него проголосовали владельцы квартир и нежилых помещений, площадь которых превышает 75% общей площади всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома.

Договор с управляющим заключается сроком на один год. Если за один месяц до истечения указанного срока ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону об отказе от договора, договор считается продленным на следующий годичный срок.

Согласно Заключительным и переходным положениям этот Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Также этими положениями внесены изменения в Земельный кодекс Украины. Изменениями предусмотрено, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие к ним здания, сооружения и придомовая территория находятся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. В случае уничтожения (разрушения) многоквартирного дома, имущественные права на земельный участок, на котором расположен такой дом, а также принадлежащие к нему здания, сооружения и придомовая территория, сохраняются за совладельцами многоквартирного дома.

Также внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, которыми определено, что владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме (домах) для обеспечения эксплуатации такого дома (домов), пользования квартирами и нежилыми помещениями и управления, содержания и использования совместного имущества многоквартирного дома (домов) могут создавать объединения совладельцев многоквартирного дома (домов).Такое объединение является юридическим лицом, создается и действует согласно закону и уставу.

Изменениями в Закон Украины “Об объединении совладельцев многоквартирного дома” предусмотрено, что в одном многоквартирном доме может быть создано только одно объединение. Владельцы квартир и нежилых помещений в двух и более многоквартирных домах, объединенных общей придомовой территорией, элементами благоустройства, оборудованием, инженерной инфраструктурой, могут создать одно объединение. Также предусмотрено, что имущество, приобретенное объединением за счет взносов и платежей совладельцев, является их совместной собственностью. Объединение может быть создано лишь владельцами квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах). Учредительное собрание объединения в новопостроенных многоквартирных домах может быть проведено после государственной регистрации права собственности на более чем половину квартир и нежилых помещений в таком доме.

Решение об определении перечня и размеров взносов и платежей совладельцев, порядке управления и пользования совместным имуществом, передаче в пользование физическим и юридическим лицам совместного имущества, а также реконструкции и капитальном ремонте многоквартирного дома или возведении хозяйственных построек считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третьих общего количества всех совладельцев, а в случае, если уставом не предусмотрено принятия таких решений - большинством голосов. По другим вопросам решение считается принятым, если за него проголосовало более половины общего числа совладельцев.

Также изменениями предусмотрено, что управление многоквартирным домом осуществляет объединение через свои органы управления. По решению общего собрания функции управления многоквартирным домом могут быть переданы (все или частично) управляющему или ассоциации.

Для финансирования самообеспечения объединения совладельцы уплачивают соответствующие взносы и платежи в размерах, установленных общим собранием объединения. По согласию правления отдельные совладельцы могут в счет уплаты таких взносов и платежей выполнять отдельные работы. Объединение оплачивает холодную и горячую воду, тепловую и электрическую энергию, природный газ, коммунальные услуги по ценам (тарифам), установленным для населения, кроме части таких услуг, которые оплачиваются владельцами нежилых помещений.

С целью предоставления населению, проживающему в многоквартирных домах, в которых создано объединение, льгот и субсидий для возмещения расходов на управление многоквартирным домом взносы и платежи определяются в размерах, утвержденных общим собранием объединения, но не более установленного в соответствии с законодательством предельного размера соответствующих расходов.

С целью предоставления населению, проживающему в многоквартирных домах, в которых создано объединение, льгот и субсидий для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг определяется размер взносов (платежей) на соответствующие нужды, утвержденный общим собранием объединения, но не больше наивысшего в соответствующем населенном пункте тарифа на соответствующие коммунальные услуги, установленного соответствующим государственным органом или органом местного самоуправления для субъектов хозяйствования.

В Заключительных положениях указано, что Кабинет министров до 1 июля 2015 года должен разработать порядок списания с баланса министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, государственными предприятиями и органами местного самоуправления многоквартирных домов, в которых расположены помещения частной и других форм собственности.