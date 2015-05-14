Церковь освободили от налогообложения недвижимости

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, религиозные организации освобождаются от уплаты налога на недвижимость.

Согласно внесенным изменениям, освобождаются от такого налога объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, и используются исключительно для обеспечения их уставной деятельности, включая те, в которых осуществляют деятельность основанные такими религиозными организациями благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и тому подобное), кроме объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и/или хозяйственная деятельность.

Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцы будут больше платить за водуСогласно Заключительным положениям, Закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Также органам местного самоуправления рекомендовано в месячный срок со дня опубликования этого Закона пересмотреть решение об установлении на 2015 год налога на имущество (в части налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка) объектов недвижимости, находящихся в собственности религиозных организаций.