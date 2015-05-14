Церковь освободили от налогообложения недвижимости

12:55, 14 мая 2015
Недвижимость
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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения недвижимости религиозных организаций» (регистрационный номер 2226).

Рада защитила от бедности религиозные организации, освободив их недвижимость от налогов

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, религиозные организации освобождаются от уплаты налога на недвижимость.

Согласно внесенным изменениям, освобождаются от такого налога объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, и используются исключительно для обеспечения их уставной деятельности, включая те, в которых осуществляют деятельность основанные такими религиозными организациями благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и тому подобное), кроме объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и/или хозяйственная деятельность.

Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцы будут больше платить за водуСогласно Заключительным положениям, Закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Также органам местного самоуправления рекомендовано в месячный срок со дня опубликования этого Закона пересмотреть решение об установлении на 2015 год налога на имущество (в части налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка) объектов недвижимости, находящихся в собственности религиозных организаций.

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