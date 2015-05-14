В Украине хотят создать независимый орган по определению коммунальных тарифов

Правительство Украины подготовило законопроект о создании независимого органа по определению тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги, функции которого на данный момент исполняет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и рассчитывает на его скорейшее принятие парламентом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в четверг.

«Мы разработали новый закон совместно с Европейским энергетическим сообществом, цель которого - создание независимого, профессионального, органа по установлению цен и тарифов как на газ, так и на электроэнергию, так и на любые коммунальные услуги», - сказал он.

Премьер-министр призвал Верховную Раду не затягивать с принятием подготовленного правительством законопроекта.

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«Выборы выборами, товарищи, но нужно не только выполнять коалиционное соглашение, но и нести ответственность перед страной и перед людьми за то, под чем вы все подписались и за что все голосовали», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила большинство тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 апреля.

Так, тариф на электроэнергию вырос в среднем на 19% и еще в 3,5 раза - до марта 2017 года, на тепло - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. При этом минимальный тариф на газ для населения вырос в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.