Во время Часа вопросов к правительству обсудят механизм предоставления субсидий
Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде будет обсуждаться вопрос относительно механизма предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют заслушать отчет рабочей группы по проверке обнародованных Госфининспекцией сообщений о финансовых нарушениях и других фактах злоупотреблений в государственном секторе экономики.
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Кроме того, парламент намерен рассмотреть проект постановления о прекращении полномочий члена Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции Владислава Голуба.
Также ВР планирует рассмотреть проект постановления относительно обеспечения применения закона о доступе к публичной информации при информировании общественности об осуществляемой Национальным банком Украины политики рефинансирования и проект закона об изменениях в законодательство относительно поддержки детско-юношеского спорта и физического воспитания детей.