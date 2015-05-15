Во время Часа вопросов к правительству обсудят механизм предоставления субсидий

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют заслушать отчет рабочей группы по проверке обнародованных Госфининспекцией сообщений о финансовых нарушениях и других фактах злоупотреблений в государственном секторе экономики.

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Кроме того, парламент намерен рассмотреть проект постановления о прекращении полномочий члена Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции Владислава Голуба.

Также ВР планирует рассмотреть проект постановления относительно обеспечения применения закона о доступе к публичной информации при информировании общественности об осуществляемой Национальным банком Украины политики рефинансирования и проект закона об изменениях в законодательство относительно поддержки детско-юношеского спорта и физического воспитания детей.