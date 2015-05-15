Должников будут лишать жилищных субсидий

Граждане, имеющие долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), будут получать субсидии при условии оплаты обязательной доли платежа, а коммунальная задолженность в этом случае не будет препятствовать оформлению субсидии.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Мущинин.

«Единственным условием прекращения жилищной субсидии является неоплата гражданином обязательной доли платежа», - сказал он.

Мущинин также подчеркнул, что при наличии задолженности по зарплате или другим выплатам начисление субсидии продолжится до момента ее погашения.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в I квартале 2015 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены 392 тыс. семей на общую сумму 127,7 млн грн.

Справка УНИАН. Размер обязательной доли платежа определяется как сумма всех доходов семьи за год разделенная на 12 и на количество членов семьи. Таким образом получается среднемесячный доход, который в свою очередь необходимо разделить на размер прожиточного минимума (1 176 грн.) и коэффициент 2. Полученный результат деления множится на 15%. В результате получается процент дохода, который семья должна заплатить в качестве обязательной доли платежа.