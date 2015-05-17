Украинцам хотят предложить «социальный зонтик» для защиты от переплаты за коммунальные услуги

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман считает, что вопрос тарифов должен быть абсолютно открытым и публичным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал сегодня во время брифинга в Виннице.

«Я считаю, что вопрос тарифов должен быть абсолютно открытым и публичным. Все механизмы формирования каждой копейки, которая есть в тарифе, должна быть проработана правительством, национальной комиссией и доведено до общества. Сегодня тарифы в Украине не имеют доверия. Поэтому и правительство, и комиссия совместно с парламентом должны это (формирование тарифов - УНИАН) открыть», - сказал Гройсман.

Он также отметил, что настаивает на открытости рынка энергоносителей.

«Главное, на чем я настаивал, чтобы весь рынок энергоносителей был открыт: сколько добываем, сколько транспортируем, сколько продаем, сколько экспортируем или импортируем – это все украинцы должны видеть и отсюда и будет цена. Поэтому важно, чтобы эту работу завершить и довести до общества. Тарифы должны быть открытыми и понятными, тогда они будут вызывать доверие», - считает Гройсман.

Читайте такжеВ Украине хотят создать независимый орган по определению коммунальных тарифовЧто касается уплаты тарифов, то здесь председатель ВР называет важным, чтобы социальная защита, субсидии были оперативно отработаны.

«Сегодня вопрос к правительству и министерствам: все отработать таким образом, чтобы люди автоматически начали получать субсидии, и тогда будет «социальный зонтик», который не позволит людям платить больше», - сказал Гройсман.