Строительные работы в Украине сократились на треть

Строительные предприятия Украины в январе-апреле 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,6% - до 11,9 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, они уменьшили объем работ по строительству зданий на 26,1% - до 6,4 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий сократился на 5,3% - до 3,7 млрд грн, а по строительству нежилых зданий сократился на 44,1% - до 2,7 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 39,2% - до 5,4 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле составили 85,6% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 6,8%, а по текущему ремонту – 7,6%.

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Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 23,6% - до 3,1 млрд грн, выполнив 26,4% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-марте 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,3% - до 8,339 млрд грн.

В 2014 году украинские стройпредприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% - до 50,2 млрд грн.