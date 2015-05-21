Оккупанты Крыма хотят отбирать землю у переселенцев

Об этом на сессии "государственного совета РК" сообщил так называемый председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин, пишут "Новости Крыма".

Он предложил, разрешить местным органам власти разрывать договоры аренды земли при задолженности по земельному налогу за 2-3 месяца.

По его словам, в Крыму не выполняется план по земельному налогу. Чтобы разрывать договоры аренды, местным органам власти нужны механизмы, разработанные «министерством финансов РК».

«Также имеется проблема платежей за землю. Она связана объективно с собственниками земель, которые оказались за пределами республики. Думаю, тут должны быть жесткие административные решения. Необходим прописанный порядок действий муниципальных органов по пересмотру договоров в случае неуплаты в течение 2, максимум 3 месяцев», - отметил Нахлупин.

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Ранее «министерство финансов Крыма» подготовило проект законодательной инициативы, предусматривающий взимание земельного налога с предприятий, которые еще не перерегистрировали землю, но фактически ведут на ней свою деятельность. Однако бюджетный комитет парламента отклонил это предложение.

По мнению промышленников, инициатива министерства ухудшит финансовое положение крымских предприятий, часть которых и так оказалась на грани выживания.

Напомним, оккупационная власть Севастополя выделила любимцам Путина - молодежной автономной некоммерческой организации «Ночные волки» земельный участок площадью 227 гектаров под размещение «многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта».