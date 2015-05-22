Россияне теряют интерес к недвижимости в оккупированном Крыму

Ажиотаж вокруг жилой недвижимости в оккупированном Россией Крыму постепенно сходит на нет. За первый квартал 2015 года цены упали на 15%, а спрос сократился до минимума, свидетельствуют данные, собранные "Коммерсантом".

Согласно данным "Крымстата", рост цен на жилую недвижимость в Крыму по итогам 2014 года составил 46%. Но уже в начале текущего года произошел резкий откат: по итогам первого квартала средняя стоимость жилья сократилась на 14%. Точно такие же цифры называют аналитики торговой системы REM Navigator. По их расчетам, в феврале средняя стоимость 1 кв. м в квартирах на вторичном рынке и индивидуальных жилых домах составляла $1,3 тыс. Общий объем предложения за год почти не изменился: сейчас на полуострове продается чуть более 5 тыс. объектов.

Согласно обнародованным ранее тезисам портала "Мир квартир", потенциальных инвесторов в значительной мере отпугивают негативные новости о состоянии и работе инженерных коммуникаций, связи и затянувшаяся история начала строительства моста через Керченский пролив.

Резкий рост цен на недвижимость в Крыму начался весной 2014 года, после проведения референдума о вхождении полуострова в состав России. Одновременно взлетел и интерес со стороны российских покупателей, а продавцы стали поднимать цены, пик роста которых пришелся на август, когда жилье на вторичном рынке резко подорожало на 40%. Новостройки оказались менее подвержены ажиотажу: стоимость жилья на первичном рынке Симферополя и Севастополя выросла в цене примерно на 10%.

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Но эффект роста спроса оказался эфемерным и кратковременным, рассуждает основатель REM Navigator Олег Сикорский. Активность российских покупателей не привела к реальному результату по двум причинам: цены на недвижимость оказались значительно выше их ожиданий, а регистрировать сделки было невозможно из-за блокировки существовавшего на полуострове украинского реестра прав, отмечают в REM Navigator. По мнению Сикорского, сейчас на продажах негативно отражается и общий макроэкономический спад, который заставил многих клиентов отказаться от покупки дополнительной недвижимости в Крыму. Внутренний спрос на полуострове сократился еще и из-за резкого подорожания многих категорий товаров (по данным "Крымстата", минимальный набор продуктов питания с начала года подорожал на 16,9%).

Аналитики скептически оценивают перспективы спроса на недвижимость в аннексированном Крыму. Так, по мнению экспертов "Мира квартир", клиенты, нацеленные на приобретение недвижимости в курортных зонах, сейчас куда чаще обращают внимание на Краснодарский край России.