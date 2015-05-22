Суд оставил сыну Богатыревой участок за $1 миллион на острове под Киевом

Сын экс-министра здравоохранения Игорь Богатырев остается владельцем 0,46 га земли на острове в селе Плюты под Киевом.

Как пишут "Наші гроші", об этом свидетельствует выписка из реестра имущественных прав.

В 2007 году Украинский горсовет Обуховского района принял решение, на основании которого четырем гражданам выданы госакты собственности на земельные участки площадью 2,70 га. Эти участки расположены на острове и в прибрежной защитной полосе реки Козинка.

В 2010 году Игорь Богатырев приобрел несколько этих участков общей площадью 0,54 га. Из них 0,46 га – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий и 0,08 га для сенокошения.

Сегодня на острове находится коттеджный городок закрытого типа. Стоимость участков в нем составляет $18 тыс. за сотку.

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25 ноября 2014 г. Обуховский районный суд истребовал в пользу государства земельный участок площадью 0,46 га как такой, что принадлежит к землям водного фонда и не может находиться в частной собственности. Однако в феврале этого года Игорь Богатырев подал апелляцию и выиграл ее.

Также по просьбе Богатырева суд снял с участка арест, который был наложен еще в сентябре прошлого года для обеспечения иска.

По данным реестра имущественных прав, на участке находится жилой дом площадью 475 кв. м, гостевой дом почти 402 кв. м, дом охраны, хозяйственные постройки, навесы и беседки.

Напомним, что 21 октября 2014 года экс-главу Минздрава Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору группой лиц". С 9 января 2015 года экс-министр находится в международном розыске Интерпола.

В апреле 2015 года суд заочно арестовал Богатыреву.